El president de Romania, Klaus Iohannis, ha acceptat nomenar primer ministre l’ex-ministre de Telecomunicacions Sorin Grindeanu, per la qual cosa el nou cap de l’executiu comptarà ara amb un termini de deu dies per formar Govern.

El nomenament de Grindeanu, un matemàtic de 43 anys i ex-vice-batlle de la ciutat de Timisoara, posa punt final a la conjuntura viscuda des de les últimes eleccions, en les quals es va imposar el Partit Socialdemòcrata (PSD) però el seu líder no es va postular perquè va ser condemnat per un tribunal.

Grindeanu té ara deu dies per conformar el nou gabinet, que no tindrà dificultats per obtenir la confiança parlamentària perquè la coalició liderada pels socialdemòcrates té una clara majoria.

