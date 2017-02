L’eurodiputat d’ERC Jordi Solé ha afirmat que les autoritats europees i els estats membres de la Unió Europea (UE) es posicionaran ‘positivament’ per a Catalunya després d’una hipotètica victòria del ‘si’ a la independència en el referèndum que vol celebrar la Generalitat.

En un esmorzar informatiu amb periodistes en les oficines de l’Eurocambra a Barcelona, Solé ha explicat que creu que la reacció serà positiva per tres motius: per la seva pròpia experiència amb els seus contactes en la UE, pel ‘pragmatisme i el realisme’ de l’organització i per evitar llançar un missatge d’euroescepticisme deixant fora de la UE una eventual república catalana.

Solé, que va substituir Ernest Maragall com a eurodiputat d’ERC en l’Eurocambra el mes passat, ha manifestat que una de les seves prioritats serà defensar la ‘revolució democràtica, cívica i pacífica’ de Catalunya en les institucions comunitàries, a més d’apostar per uns pressupostos europeus més socials i justs.

Ha insistit que amb la celebració del referèndum el procés sobiranista deixarà de ser un assumpte intern, en al·lusió a l’argument que utilitzen les institucions europees per evitar comentar la carpeta catalana, i ha subratllat que “la UE no necessita ciutadans escèptics ni països europeus que quedin fora”.

‘Subscric les paraules de González Pons –eurodiputat del PP– sobre Romania: l’Estat de Dret no pot coartar la democràcia. Jo no ho hagués dit millor’, ha ironitzat en preguntar-se-li sobre els plans del Govern central per tractar d’impedir la celebració d’un referèndum a Catalunya.

“ENS FAREM RESPECTAR”

Preguntat per si ERC té actuacions previstes en l’Europarlament en el cas que el Govern central opti per la via coercitiva per tractar d’evitar la celebració d’un referèndum d’independència a Catalunya, Solé ha evitat desvetllar els plans dels republicans.

“Si se sobrepassen les línies vermelles, ens farem respectar”, ha sentenciat, i ha comentat que les autoritats europees estan pendents del judici que comença dilluns que ve a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la seva implicació en l’organització del procés participatiu del 9N.

CONFERENCIA DEL GOVERN

Sobre la conferència a Brussel·les de la passada setmana del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, ha destacat que ha tingut ressò en l’Europarlament per la “claredat” dels seus discursos i perquè van omplir la sala.

Ha explicat que l’oficialitat del català en les institucions europees depèn de si ho demana el Govern central: “Veurem si s’opta pel diàleg o pel precinte”, ha dit, i ha afirmat que en el cas que Catalunya sigui independendent el Govern sol·licitaria immediatament l’oficialitat de l’idioma.

