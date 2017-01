La presidenta de Coca-Cola European Partners a l’estat espanyol, Sol Daurella, ha abandonat el Consell Consultiu de Diplocat, del qual va començar a formar part al novembre. Quan es va saber que formava part d’aquest organisme, va començar una campanya contundent en contra seva, per la suposada vinculació amb l’independentisme.

L’any 2014, va deixar el consell del Banc Sabadell per passar al Consell d’Aministració del Banc Santander com a consellera externa, una decisió que va portar molta polèmica. Un any més tard, també va abandonar la presidència del Consell d’Administració del Teatre Nacional de Catalunya.

