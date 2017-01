Sis persones han mort i vuit més han estat ferides en una mesquita de la ciutat del Quebec mentre celebraven la pregària del vespre, segons que ha informat la policia. Un home armat ha entrat al temple i ha començat a disparar de manera indiscriminada. En aquell moment hi havia unes quaranta persones al Centre Cultural Islàmic del Quebec, situat al centre de la localitat.

La policia ha informat que ha detingut a dos sospitosos. Es desconeix, ara per ara, el motiu de l’atac i la identitat dels agressors. El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha condemnat el tiroteig i l’ha titllat ‘d’atac terrorista’. El primer ministre del Quebec també ha lamentat els fets i ha volgut expressar ‘solidaritat amb els quebequesos de fe musulmana’.

El tiroteig s’ha produït poques hores després que Trudeau anunciés públicament que el Canadà acollirà a totes aquelles persones que no puguin entrar als Estats Units, per les restriccions d’accés a musulmans i refugiats que ha impulsat el president Donald Trump.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]