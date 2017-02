AMÁN, 7 (Reuters/EP)

Almenys 30 persones han mort aquest dimarts en bombardejos aeris sobre la ciutat siriana d’Idlib, en mans dels rebels, en uns dels atacs més intensos en mesos, segons testimonis i treballadors de rescat.

Al voltant de vuit atacs que segons alguns testimonis procedien d’avions russos han deixat també desenes de ferits i reduït a enderrocs diversos edificis de diverses plantes en zones residencials del nord-oest de la ciutat, segons les fonts.

El Ministeri de Defensa rus ha indicat que les informacions que apunten al fet que la seva aviació ha bombardejat Idlib no són certes, segons ha informat l’agència Interfax.

Dos treballadors de rescat han assenyalat que el balanç de morts és d’almenys 30. L’Observatori Sirià per als Drets Humans ha indicat que almenys 26 persones han mort i que s’espera que les víctimes augmentin a mesura que avanci la cerca entre els enderrocs.

Les imatges de vídeo dels activistes a les xarxes socials han mostrat civils, inclosos nens, tractats al principal hospital de la ciutat, on han estat traslladats els ferits. “Seguim traient cossos dels enderrocs”, ha explicat Issam a l’Idlibi, un voluntari de defensa civil.

Els avions russos han atacat diverses localitats a la zona des que van entrar en el conflicte a Síria al setembre de 2015 per donar suport al Govern de Bashar al-Assad. No obstant això, activistes i residents han dit que s’ha reduït el nombre de bombardejos russos a la província d’Idlib des de l’acord d’alto el foc facilitat per Moscou i Ankara a la fi de desembre.

