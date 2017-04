BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El portaveu de SíQueEsPot al Parlament, Joan Coscubiela, ha afirmat aquest divendres que l’acte unitari del Govern per ratificar el seu compromís amb el referèndum és una escenificació de “poc valor polític”.

En declaracions als mitjans abans de participar en la reunió amb l’Executiu català sobre el compliment dels compromisos assumits en el ple d’emergència social, ha sostingut que l’acte té la “voluntat de tapar les discrepàncies profundes que hi ha dins el Govern”.

Ha destacat que per a SíQueEsPot és més important el paper que està jugant el Pacte Nacional pel Referèndum i la mobilització que es produirà aquest diumenge durant la recollida de signatures de Sant Jordi: “Això si que fa avançar el referèndum i no actes com el d’aquest divendres”.

Coscubiela ha afirmat que la reducció de les desigualtats i la lluita contra la pobresa són “clarament la prioritat de la societat catalana, però no la del Govern”, i ha dit que la prova d’això és que després de 18 mesos de legislatura no hi ha Renda Garantida de Ciutadania.

Ha afirmat que el seu principal objectiu en la reunió d’aquest divendres serà exigir al Govern compromisos clars perquè compleixi amb l’engegada de la renda de ciutadania que ha de ser l’eix que vertebri les polítiques socials.

