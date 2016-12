El centenari Concert de Sant Esteve del Palau de la Música de Barcelona tindrà enguany un aire renovat de la mà del director i escenògraf Marc Rosich, que ha dissenyat un espectacle que vol transcendir el format concert i agafar una pàtina escènica. A més el nou director de l’Orfeó Català, Simon Hasley, s’estrenarà per primera vegada en aquest clàssic postnadalenc dirigint tots els cors de la casa.

Les estrelles són el leitmotiv de l’espectacle d’enguany, que estarà dividit en dues parts. El nom del concert, ‘Escrit a les estrelles’, reflecteix aquest element d’inspiració, que veu de les referències estelades en tantes cançons nadalenques. Així la primera part estarà protagonitzada per les nadales i la tradició del verset de Nadal. Les cançons tradicionals s’alternaran amb la lectura de diversos poemes – de Papasseit a Verdaguer passant per Apel·les Mestres, Narcís Comadira i fins i tot creacions de Josep Pedrals.

El segon tram del concert tindrà un format més convencional i menys escènic. En aquesta part es posarà èmfasi en el triple homenatge a Ramon Llull, William Shakespeare i Enric Granados, dels quals s’han commemorat els 700, 400 i 100 anys de traspàs aquest 2016. Per això, es recitaran fragments de les obres dels dos primers, i els cors interpretaran, entre més, el ‘Cant de les estrelles d’Enric Granados’.

El concert serà retransmès en directe per TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Música, enguany en emissió conjunta per primera vegada. Serà l’alternativa per a molts, ja que les entrades pel concert es van exhaurir fa dies.

El Concert de Sant Esteve, en un CD

D’altra banda, el Palau acaba de presentar el primer CD d’una col·lecció que vol dedicar a les actuacions dels cors de l’Orfeo Català. ‘Nadales del Concert de Sant Esteve’ inclou una selecció de les peces més destacades enregistrades en les darrers edicions el concert nadalenc. I, com no podia ser d’una altra manera, el disc acaba amb ‘El cant de la Senyera’ de Lluís Millet, la peça que tanca cada any el recital.

