Ahir es va fer la gala de lliurament dels Premis Goya. Entre els guanyadors la cantant Sílvia Pérez Cruz, que va guanyar el Goya a la millor cançó per ‘ai, ai, ai’. La cantant en recollir el premi va demanar cantar un fragment de ‘No hay tanto pan’, una cançó que ha esdevingut un símbol de la lluita contra els desnonaments.

Aquest és el moment en que la canta.

