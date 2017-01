Mike Lane, membre dels Castellers de la Vila de Gràcia de 49 anys, s’ha mort aquesta nit passada, segons que ha comunicat la colla avui a les xarxes socials. Lane va patir un accident greu en l’actuació castellera de la Festa Major de Gràcia del 2013, quan va fer llenya un cinc de vuit de la seva colla, en el qual ell formava part de la pinya.

En la caiguda, Lane, un irlandès que vivia a Gràcia des del 1999, va patir una fractura cervical, va perdre el coneixement i va acabar patint una aturada cardiorespiratòria. Un cop reanimat, fou hospitalitzat. L’accident el va deixar tetraplègic, i necessitava respiració assistida.

La notícia de BTV del dia de l’accident:

Es tracta d’un dels accidents castellers més greus dels últims anys.

D’ençà de l’accident la colla havia mostrat la seva solidaritat amb Lane i amb la seva família.

El món casteller ha expressat el condol a la colla de Gràcia.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]