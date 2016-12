Aquesta nit ha mort a l’edat de 72 anys l’històric líder veïnal del barri del Poblenou de Barcelona Manel Andreu. Així ho ha anunciat l’Associació de Veïns i Veïnes en una piulada. ‘Et trobarem a faltar’, s’hi podia llegir. Evitar l’avenç de la gentrificació al Poblenou, després del ressorgiment del veïnat arran dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 va ser una de les escomeses d’Andreu al capdavant de l’entitat. També va encapçalar la defensa el recinte industrial de Can Ricart davant la remodelació projectada a la zona de Pere IV i va fer costat als centenars de venedors ambulants que vivien a naus industrials abandonades de la zona i amenaçats en ser desallotjats. La capella ardent per Manel Andreu obrirà aquest dimarts a primera hora de la tarda al Tanatori de Sancho de Ávila i la cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimecres al migdia a l’església de Santa Maria del Taulat.

Manel Andreu era delineant de professió i va presidir l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou en dues ocasions. A més, va estar al capdavant de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) durant sis anys, entre el 1998 i el 2004. Va militar a Acció Catòlica Obrera i va ser representant de la Xarxa de Suport als Assentaments.

Les mostres de condol de ciutadans i d’entitats de Barcelona s’han anat succeint a mesura que s’ha difós la notícia. També ha estat nombroses les reaccions des de l’Ajuntament de Barcelona. L’alcaldessa, Ada Colau, ha piulat: ‘Recordarem sempre Manel Andreu, referent d la lluita veïnal al Poblenou i a Bcn, d l’amor als barris i la defensa ferma dels més vulnerables’. Per la seva part, la regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, ha destacat: ‘Manel Andreu, al principi d’estar al moviment veïnal, deia q era un dels meus ‘preferits’. Algú q havia fet la ciutat amb les seves mans :_(‘. El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha assenyalat: ‘Ens deixa Manel Andreu, estimat activista obrer i veïnal. Trobarem a faltar el seu compromís infatigable, generós, per una ciutat més justa’, destaca.

També ha tingut paraules de record el diputat i líder del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, que també va ser president de la FAVB. ‘L’últim cop que alguns el varem veure va ser durant la darrera manifestació per exigir el tancament del CIE de Zona Franca. Sempre fidel’, ha escrit.

