Aquest diumenge s’ha mort a la Ciutat de València Doro Balaguer, un dels grans referents artístic i polític de l’antifranquisme valencià, ex-dirigent del PCE i fundador d’Unitat del Poble Valencià, partit que està en l’origen de l’actual Compromís. Tenia 85 anys.

Doro Balaguer havia estat membre del Grup Parpalló, que va revolucionar l’expressió artística valenciana i va ser la persona clau per a la recuperació de Josep Renau i el seu retorn a València.

Durant la dictadura va militar al Partit Comunista i va ser detingut i torturat en diverses ocasions. El franquisme també li va retirar el passaport en diverses ocasions.

Políticament va liderar l’ala més valencianista del Partit Comunista fins que als anys vuitanta el va abandonar per fundar l’Agrupament d’Esquerres, que més tard confluiria en la Unitat del Poble Valencià, embrió de l’actual Bloc Nacionalista Valencià i de Compromís. Va ser el candidat a la presidència de la Generalitat per la Unitat del Poble Valencià en les eleccions del 1983.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]