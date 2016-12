L’actriu Carrie Fisher, famosa per haver protagonitzat la princesa Leia de La guerra de les galàxies, s’ha mort a seixanta anys, víctima d’un atac de cor que va tenir divendres en un vol de Londres a Los Angeles. El portaveu de la família ha publicat una declaració en nom de la filla de Fisher, Billie Lourd: ‘Amb una tristesa molt profunda, Billie Lourd confirma que la seva estimada mare, Carrie Fisher, ha mort a les 8.55 d’aquest matí’, diu la nota, segons la revista People.

Fisher va ser intervinguda d’urgència a l’avió mateix i va ser traslladada ràpidament a un hospital de Los Angeles. Segons les últimes informacions de la família, es trobava estabilitzada, però finalment s’ha mort.

El gran salt a la fama el va fer el 1977, quan George Lucas li va atorgar el paper de princesa Leia per La guerra de les galàxies (1977), al costat de Harrison Ford. Aquest paper el va repetir en més films de la saga, com ara L’Imperi contraataca (1980) i El retorn del jedi (1983). Va reprendre el personatge en l’Episodi VII, que es va estrenar el 2015.

L’èxit la va conduir a una mala època, sotragada pels excessos de drogues i alcohol i, de resultes d’aquestes addiccions, va acabar apareixent molt poques vegades a la gran pantalla. Exceptuant Hannah i les seves germanes, de Woody Allen, ja no va tornar a obtenir cap paper important.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]