Un autobús amb matrícula d’Hongria s’ha accidentat aquesta nit prop de Verona, nord d’Itàlia. Segons els serveis d’emergències, el sinistre ha deixat setze víctimes mortals i trenta-nou ferits. El vehicle transportava adolescents que tornaven de passar uns dies als Alps francesos.

Les raons de l’accident encara no estan clares, però no es descarta que el conductor s’hagi adormit al volant. A mitjanit, l’autobús ha xocat contra els pilons d’un pas elevat de l’autopista que uneix Venècia amb Milà (A4). La violència de l’impacte ha expulsat alguns ocupats a l’exterior. Poc després el vehicle, on hi havia diverses persones atrapades, ha estat devorat per les flames.

Les autoritats italianes s’han posat en contacte amb l’ambaixada d’Hongria perquè col·labori en les tasques de reconeixement de cadàvers. Tècnics estan avaluant si l’estructura del pas elevat ha sofert danys. De moment l’A4 està tallada.

