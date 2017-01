ACN Barcelona.-Quaranta-cinc anys després de la versió original, Joan Manuel Serrat ha tornat a gravar aquest dimecres a la tarda la cançó ‘Mediterráneo’. El videoclip, que s’ha enregistrat als estudis Medusa de Barcelona, és una mostra de suport de l’artista al Gran Concert per les Persones Refugiades que es farà al Palau Sant Jordi el dissabte 11 de febrer. Serrat ha gravat la cançó al costat dels artistes Manolo García, Estopa, Els Amics de les Arts, Pablo López, Antonio Orozco, Gossos, Marina Rossell, Elèctrica Dharma, Judit Neddermann, Joana Serrat, Gossos, Sidonie, Santi Balmes, Jofre Bardagí, Gemma Humet, Shuarma, Ismael Serrano i Manu Guix.

Pel que fa al concert, aquest dimarts s’han confirmat els noms dels primers artistes que en prendran part. Hi haurà Lluís Llach i Sílvia Bel, Manolo García, Sílvia Pérez Cruz, Macaco i La Fura dels Baus. Les entrades es poden adquirir a www.casanostracasavostra.cat i tots els beneficis es destinaran a les organitzacions que treballen en migració i refugi.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]