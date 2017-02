La millor tennista de la història. Serena Williams comença a ser considerada com a tal després de convertir-se en la dona que ha guanyat més grand slams. La xifra impressiona: 23! Ja supera els 22 de l’alemanya Steffi Graf i, després de recuperar el número 1 del rànquing mundial, seria agosarat pensar que el palmarès no continuarà avançant. Evert, Navratilova, Graf, Court, Seles… hi haurà opinions de tota mena, però és irrefutable que Williams s’ha guanyat torneig rere torneig un lloc d’honor entre les millors tennistes de totes les èpoques.

