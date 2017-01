Societat Civil Catalana (SCC) ha presentat avui una denúncia davant de la Fiscalia contra l’exsenador Santi Vidal (ERC); el conseller de Justícia, Carles Mundó, i el secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, per ‘accions il·legals’ per impulsar la independència de Catalunya.

Fonts de l’entitat consultades per Europa Press han explicat que les declaracions públiques de Vidal i altres membres del govern ‘confirmen que l’executiu català està portant a terme accions il·legals que vulneren els drets i llibertats dels ciutadans amb la finalitat de materialitzar la secessió’.

La denúncia arriba després de la polèmica que va esclatar la setmana passada per les declaracions el jutge Vidal en les quals afirmava, entre d’altres qüestions, que el govern estava recopilant de manera il·legal les dades fiscals dels catalans.

Tot i que diversos membres del govern es van apressar a desmentir Vidal i el jutge va deixar l’acta al Senat espanyol, la polèmica segueix viva i diversos partits de l’oposició han demanat compareixences al parlament i el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, va ordenar obrir una investigació sobre el tema.

