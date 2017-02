L’ex-president francès Nicolas Sarkozy s’asseurà al banc dels acusats pel presumpte finançament il·legal de la seva campanya electoral del 2012. El límit de despeses era de 22,5 milions, però la campanya de l’ex-president en va gastar gairebé 43. Gran part de les despeses es van amagar rere un complex sistema de factures falses, quelcom que fa sospitar que la despesa global encara sigui més gran.

A més de Sarkozy, també aniran a judici tretze persones més, la majoria alts càrrecs del partit d’Els Republicans, l’antiga Unió per un Moviment Popular (UMP). El jutge ha decidit obrir judici en un moment crucial per les aspiracions electorals d’Els Republicans. La campanya electoral encara no ha començat, però el candidat François Fillon s’enfonsa en les enquestes després de fer-se públic el ‘Penelopegate’: un escàndol que esquitxa la dona i dos fills del polític, que haurien cobrat sous parlamentaris per treballs que no van realitzar.

