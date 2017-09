El conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, critica que la llei de transitorietat jurídica s’aprovi abans de l’1 d’octubre. ‘Jo no ho hauria fet’, ha afirmat Vila en declaracions a Catalunya Ràdio. El conseller ha argumentat que va intentar influir per evitar que es pugui aprovar la llei abans de la data del referèndum perquè considera que ara els independentistes s’han de concentrar en el procés electoral: ‘Crec que processalment no era el moment de plantejar-ho’.

