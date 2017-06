La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertit la Generalitat que no pot saltar-se la legalitat i esperar que tothom segueixi pel ‘camí equivocat’, l’endemà que el govern declarés desert el procés d’homologació per a la compra d’urnes del referèndum. ‘Si els independentistes es volen estimbar, és la seva responsabilitat, però que no arrosseguin ni els funcionaris, ni els treballadors públics, ni els empresaris ni el conjunt dels ciutadans’, ha apuntat Sáenz de Santamaría en conferència de premsa després de reunir-se amb el secretari d’estat del Vaticà, Pietro Palorin.

Santamaría ha recalcat que els ciutadans es prenen seriosament la legislació i els tribunals. ‘A Espanya, els ciutadans es prenen seriosament la llei i els tribunals i volen viure i prosperar a les empreses dins la llei i fent la seva feina’.

La número dos del govern espanyol ha subratllat que ‘aquesta gent té dret a fer la seva vida, viure en tranquil·litat i no plantejar-se que han de saltar-se la llei’, en referència als empresaris que es van presentar pel concurs d’urnes. ‘Suficients problemes dóna la vida perquè a sobre te’ls afegeixi la Generalitat’, ha etzibat. Ha advertit al govern que ‘més convindria acceptar que aquesta via no té sentit i està tensant la societat’ i ha recordat que el Tribunal Constitucional va resoldre que ‘està prohibit’ qualsevol acte preparatori del referèndum.

Santamaría ha destacat que la situació a Catalunya ha estat un dels temes que ha estat sobre la taula de la reunió amb el secretari d’estat de la Santa Seu. Ha assegurat que han coincidit en el fet que ‘Espanya és una decisió del conjunt dels espanyols i de la democràcia dels espanyols i que és un tema sobre el qual han de decidir els espanyols’.

Finalment, la vicepresidenta ha defensat que les minories s’han de dedicar a defensar les seves pretensions per tal d’aconseguir esdevenir una majoria. ‘Dir que com que es té una legítima aspiració es passa per sobre la llei, això no és democràcia, és una altra cosa’, ha apuntat.

