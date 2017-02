La vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que el pla del govern espanyol és ‘complir la llei, defensar els drets fonamentals i treballar per Catalunya’. En roda de premsa des del congrés espanyol, Santamaría no ha volgut revelar el contingut del pla de l’executiu per evitar el referèndum després que aquest dimecres hagi transcendit que es plantegen precintar les escoles que s’utilitzin de col·legis electorals. A més, la vice-presidenta ha alertat que darrere el discurs independentista s’està instal·lant un ‘model social molt radical’, en què els drets dels ciutadans no se situen en el primer estadi. ‘Als ciutadans els genera intranquil·litat no saber el seu futur’, ha afegit per després fer una crida al ‘sentit comú’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]