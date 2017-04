BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Amazon transformarà aquest dissabte els jardins del Palau Robert de Barcelona en el primer Passeig de la Fama de la Literatura i ha convocat a diversos escriptors perquè deixin la seva petjada en el sòl amb la idea de retre homenatge a aquests creadors d’històries en vespres d’un nou Sant Jordi.

Participaran els autors Vicenç Villatoro i Lluís Bassat (El regreso de los Bassat); Sergio Vila-Sanjuán (El informe Casabona); Jordi Sierra i Fabra (Filo de sable), Fernando Gamboa (Tinieblas); Mercedes Pinto (Cartas a una extraña) i Gonzalo Giner (Las ventanas del cielo), segons ha informat la companyia.

Aquest Passeig de la Fama forma part d’un programa d’actes que Amazon ha organitzat amb motiu del Dia del Llibre i convidarà a transeünts i curiosos a participar per gaudir d’un dels dies més concorreguts als carrers de ciutats i pobles catalans.

El diumenge 23, dia de Sant Jordi, Amazon plantejarà un nou repte i animarà als lectors a demostrar el seu amor per la literatura tatuant-se, temporalment, frases dels seus autors favorits.

Així, durant tot el dia, els assistents amb una frase en ment tindran en el mateix Palau Robert un equip de tatuadors per reproduir amb la tècnica ‘Stencil’ algun dels seus fragments predilectes.

TERCERA FIRMA DIGITAL A GRAN ESCALA

Aquest any Amazon tornarà a oferir l’opció d’aconseguir la firma digital de prop de 30 autors locals i internacionals en els Kindle dels lectors.

Els usuaris que es descarreguin una d’aquestes obres rebran en el seu dispositiu una edició especial que inclourà la dedicatòria de l’autor escrita a mà i digitalitzada per a l’ocasió.

En aquest tercera firma digital a gran escala participaran autors com Marcos Chicot (El Asesinato de Pitágoras); Ken Follett (Un mundo sin fin); Luz Gabás (Como fuego en el hielo); Albert Espinosa (El que et diré quan et torni a veure); Sarah Lark (Una promesa a la fi del món), o Juan Gómez-Jurado (Cicatriz), entre uns altres.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]