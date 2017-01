Revetlles amb foguerons i diables a Mallorca, les grans Santantonades dels pobles dels Ports, les cavalcades dels Tres Tombs del Principat… Sant Antoni Abat, que es fa el 17 de gener, és una festa molt arrelada que se celebra en molts indrets del país i pren formes molt diferents. També són força populars les representacions de la llegenda del sant, les rifes de porcs i les festes majors d’hivern dedicades a sant Antoni. Per tots aquests motius l’etnòleg reusenc Salvador Palomar té molt clar que es tracta de la festa d’hivern del país: ‘Tot i que també se celebra en altres indrets d’Europa, com ara Itàlia i Espanya, nosaltres l’hem sabut conservar amb molta força’.

Sant Antoni, explica, és la festa més destacada del cicle hivernal i celebra el lleu despertar de la natura després del solstici d’hivern. Forma part d’un cicle festiu que ja celebraven els romans amb les Saturnals i que lliga Nadal i carnaval. Per això el foc n’és un dels protagonistes més destacats: des dels temps ancestrals les fogueres purifiquen i, en ple mes de gener, encendre’n una fa que fred i la foscor siguin més lleus.

Palomar també dibuixa un mapa de les diverses celebracions de la festa, que es divideix amb cavalcades d’animals a la zona nord del país i el protagonisme indiscutible del foc al sud i les illes. Algunes de les més destacades, per la magnitud o per la singularitat, són:

Festa dels Tonis de Taradell. Les fogueres, el tast de porc, les curses d’ases i sobretot un passant format per més de cinquanta cavalleries –patrimoni de la vila–, que cada any s’engalanen amb motius diferents, són els principals ingredients de la festa. També són molt famoses les cavalcades dels Tres Tombs que es fan a Vilanova i la Geltrú, Barcelona… les trobareu agrupades en aquesta web.

Santantonada del Forcall. És una de les santantonades més completes de les que es fan a l’àrea dels Ports, el Maestrat, la franja i la Terra Alta. Una trepidant representació parateatral, amb sants i dimonis, i la construcció i encesa d’una foguera magnífica són els dos grans eixos d’aquesta festa. A més,ha estat un model que han seguit més poblacions d’aquesta zona a cavall del Principat i el País Valencià. Enguany, diversos pobles dels Ports s’han agrupat per promocionar conjuntament la festa.

Festes de Sant Antoni a Canals. Per celebrar les festes de Sant Antoni, aquest poble de la Costera construeix i encén una de les fogueres més impressionants de les que es fan a casa nostra. Fa uns divuit metres d’alçada, té una forma cònica perfectament treballada i s’encén el primer dia de les festes al vespre. Palomar afirma que es tracta de la foguera més gran d’Europa.

Revetlla de Sant Antoni a sa Pobla. El 16 de gener és una nit màgica en moltes poblacions de Mallorca, amb llargues revetlles al voltant dels foguerons, on es couen botifarrons i es canten cançons improvisades. La festa de sa Pobla és una de les més conegudes per la gran quantitat de fogueres que s’hi encenen i pels seus diables, però se’n fan de similars a Manacor, Artà, Capdepera, Alaró…

Festa de l’Encamisada a Falset. A més de la tradicional cavalcada dels Tres Tombs, per Sant Antoni es commemora a Falset una victòria de la guerra del Francès. Això fa que els participants en la cavalcada vagin en mànigues de camisa, tal com explica la llegenda, que diu que els falsetans van sorprendre els seus enemics enmig de la boira camuflant-se només vestits amb les camises blanques. L’Encamisada és un bon exemple per a entendre per què una festa tan estesa com Sant Antoni pot tenir variants locals molt arrelades. La festa es fa aquest cap de setmana, ací en trobareu més informació.

A Menorca també se celebra la festa Sant Antoni però amb un caire molt més polític i institucional perquè es commemora la incorporació de l’illa a la corona catalanoaragonesa. Coincidint amb la festa religiosa, el dia de Sant Antoni del 1287, les tropes del rei Alfons el Liberal van acabar amb la dominació àrab de l’illa que havia començat el segle IX. Així, Menorca va ser repoblada amb persones procedents de l’Empordà. L’eix principal de la celebració és la Processó dels Tres Tocs que commemora l’entrada del rei a Ciutadella pel portal de Maó. L’any 1981, el Consell Insular de Menorca va declarar Sant Antoni com a Diada del Poble de Menorca. Aquest és el programa d’actes.

La festa també va associada a una gastronomia rica, a base de tortells amb forma de ferradura que, com el de Reis, amaguen alguna sorpresa. Al Forcall són molt populars les rotlletes i les coquetes, dos dolços farcits de confitura de cabell d’àngel que es couen en un forn medieval. I a Muro i sa Pobla, dos indrets situats en una albufera, la festa no seria igual sense l’anguila, que es menja de moltes maneres diferents: fregida, en greixonera i sobretot en espinagada. Finalment, en la festa també es menja porc, amb tota mena d’àpats col·lectius on se serveixen llonzes, cansalada, botifarres i sobrassada.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]