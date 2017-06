El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmat que hi haurà sancions si batlles del PSC opten per cedir espais i col·laborar en l’organització del referèndum de l’1-O. ‘Per descomptat que sí que n’hi haurà’, ha dit el líder socialista en declaracions a La Sexta. Sánchez ha minimitzat la polèmica per les declaracions del batlle de Blanes, Miquel Lupiáñez, fet que no es pot categoritzar d’anècdota.

Ho justifica assegurant que una cosa és el que es faci a títol individual, i una altra en representació del partit. ‘Si algun batlle vol votar a nivell ciutadà és una cosa, però en representació del PSC és una altra’, ha manifestat. El líder socialista ha recordat que la posició del PSOE és no secundar l’intent de referèndum. ‘Estem per la legalitat i en defensa de la constitució’, ha afegit.

