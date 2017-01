El secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, serà l’únic membre del govern que compareixerà al parlament per les declaracions i el contingut de les xerrades de l’exsenador d’ERC Santi Vidal. El govern ha decidit limitar així que sigui Salvadó qui doni explicacions en seu parlamentària, si més no, mentre la CUP continuï donant suport al criteri de l’executiu perquè no comparegui cap conseller més ni el president de la Generalitat.

La portaveu del Govern, Neus Munté, ho ha explicat aquest dimarts en conferència de premsa, en assegurar que el secretari d’Hisenda ‘compareixerà a petició pròpia’ per explicar l’ús que se’n fa de les dades fiscals dels catalans, només per a finalitats legalment establertes. El Govern considera que la resta d’afirmacions de Vidal ‘han estat desmentides pels consellers, pel vicepresident Oriol Junqueras i pel propi exsenador’ i, per tant, ‘s’ha de partir de la premissa que tot és fals’. És per això que l’Executi vol que només Salvadó comparegui al Parlament. ‘Estem oberts a totes les preguntes, a donar explicacions i a totes les auditories, però des de la base de l’absoluta legalitat de l’actuació del Govern’, ha afirmat Munté.

