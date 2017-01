L’economista Xavier Sala-i-Martin va començar ahir una crida a través de Twitter per reivindicar el contingut en català al seu perfil. La polèmica va començar quan un usuari va criticar que Sala-i-Martin ‘perdés el temps’ piulant ‘en una llengua marginal’ i afirmava que els seguidors que té l’economista eren pels seus piulets en altres llengues: ‘en català et seguirien quatre gats’.

Sala-i-Martin va demanar llavors que qui seguia els seus piulets en català fes difusió d’aquest piulet:

En quaranta-cinc minuts, el piulet ja tenia més de 2.000 repiulades. Avui al matí, més de 4.000 i aquest vespre ja arribava a les 9.000.

