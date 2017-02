La vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat aquest dilluns que el seu govern respecta el procés judicial contra Mas, Ortega i Rigau i ‘demana a tothom el màxim respecte i la màxima col·laboració en aquests procediments’. ‘El respecte a la llei és la primera obligació dels governants’, ha dit abans de reiterar la seva oferta de diàleg a la Generalitat perquè ‘la vida dels ciutadans no es paralitza pels processos que afectin els seus governants’ i hi ha ‘moltes qüestions on es pot avançar’, com el finançament o les infraestructures.

També ha emplaçat l’ex-president de la Generalitat, Artur Mas, i els partits sobiranistes a ser coherents i, de la mateixa manera que s’emparen en la constitució espanyola per convocar mobilitzacions com les d’aquest dilluns, ‘respectar aquesta llei quan li imposa obligacions com a governants o determinades conseqüències jurídiques quan no la compleix’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]