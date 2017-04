El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, confia que la unilateralitat del govern català en la convocatòria del referèndum posarà l’estat espanyol contra les cordes i forçarà el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a parlar-ne. Ha assegurat que la Generalitat intentaria fins l’últim dia pactar el referèndum, malgrat que ha recordat que ara per ara la via de l’acord tenia poc recorregut.

Sabrià no ha descartat que la convocatòria del referèndum col·legiada, signada per tot el govern català, es reforci amb la votació d’una moció o una declaració de suport al parlament. ‘Està tot sobre la taula’, ha dit en una entrevista a l’ACN. Ha afegit que la data òptima per a posar les urnes era la segona quinzena de setembre.

Ha assegurat que ERC no ha perdut l’esperança que l’estat espanyol s’avingui a negociar. ‘Tenim gaires expectatives que sigui així? Ens han donat mil mostres que no ho serà. Però tenim sempre aspiracions perquè l’estat tingui un atac de seny’, ha comentat.

El republicà ha explicat que els preparatius del referèndum es feien perquè el govern català estigués preparat per si hi hagués cap eventualitat. Ha descartat que el Pacte Nacional pel Referèndum esculli la data i la pregunta, perquè les seves assignacions són unes altres, i ha defensat el consens entorn d’aquesta qüestió amb la resta de forces sobiranistes.

Sabrià s’ha mostrat molt convençut que el referèndum tindrà una participació molt destacada tant dels partidaris com dels contraris a la independència: ‘Això no és una consulta popular, és un referèndum i el resultat començarà a executar-se l’endemà’, ha sentenciat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]