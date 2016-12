El president de Rússia, Vladímir Putin, ha assegurat aquest divendres que el govern rus no respondrà amb l’expulsió de diplomàtics estatunidencs després que el Departament d’Estat nord-americà anunciés aquest dijous l’expulsió de 35 diplomàtics russos, segons ha informat l’agència de notícies russa RIA Nóvosti.

“Ens reservem el dret a prendre contramesures, però no baixarem a la diplomàcia primitiva i irresponsable i estudiarem els passos següents per restablir les relacions russo-nord-americanes en funció de la política que aplica l’Administració del president Donald Trump”, ha assegurat Putin, en un comunicat.

Putin ha afirmat que Rússia no crearà “problemes als diplomàtics estatunidencs” i que “ningú” serà expulsat del territori rus.

El mandatari rus s’ha pronunciat així després que el ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, li proposés declarar persones no grates a 31 treballadors de l’Ambaixada dels EUA a Moscou i a quatre treballadors del Consolat General a Sant Petersburg.

“No podem deixar sense resposta semblants invectives. La reciprocitat és la llei de la diplomàcia i de les relacions internacionals”, ha assegurat el cap de la diplomàcia russa.

El ministre ha explicat que el seu departament, juntament amb responsables d’altres ministeris, proposa a Putin declarar persones no grates a “31 treballadors de l’Ambaixada dels EUA a Moscou i a quatre treballadors del Consolat General a Sant Petersburg”.

El titular d’Exteriors rus també ha suggerit que als diplomàtics dels Estats Units se’ls prohibeixi seguir usant la casa de camp al parc Serebriani Bor, en el nord-oest de Moscou, i un magatzem al carrer Dorózhnaya, al sud de la capital russa.

“Confiem que aquestes propostes seran examinades al més ràpid possible”, ha assenyalat Lavrov. El Departament d’Estat dels EUA va declarar aquest dijous persones no grates 35 diplomàtics russos, donant-los 72 hores de termini per abandonar el país, i va ordenar el tancament de dos immobles a Maryland i Nova York que haurien estat utilitzats per diplomàtics russos suposadament per espiar.

A més, Obama va reformar una ordre executiva del 2015 per imposar sancions a cinc entitats i a sis individus russos per suposats ciberatacs per interferir en el curs de les eleccions presidencials.

La CIA i altres agències de seguretat nord-americanes han conclòs aquest mes que Rússia va intervenir a les eleccions presidencials celebrades el 8 de novembre per propiciar la victòria del candidat republicà, Donald Trump, amb posicions més pròximes al Kremlin.

Segons els seus informes, la ingerència s’hauria produït a través d’una successió d’atacs informàtics contra les files del Partit Demòcrata que van soscavar la campanya electoral del seu aspirant, Hillary Clinton, per destapar cert favoritisme per l’exprimera dama front al seu contrincant a les primàries, Bernie Sanders.

Els Estats Units ha sospesat durant mesos la resposta que donaria a Rússia, que ha negat totes les acusacions. Obama ja va advertir que hi hauria conseqüències “en el moment i al lloc oportuns”.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]