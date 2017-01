El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i la consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, reben avui el ministre de Foment espanyol, Íñigo de la Serna. D’aquestes dues reunions, hom n’espera aconseguir un gest de l’executiu espanyol que faci preveure millores d’infrastructures i habitatge.

Rull i Borràs diuen que exposaran al ministre ‘els nombrosos i flagrants incompliments de l’executiu espanyol’ en aquests dos àmbits. Pel que fa a les infrastructures, el conseller de Territori ja va anunciar que s’oposaria al nou pla de Rodalia que li presentarà el ministre espanyol. ‘Diem no a l’enèsim pla de Rodalia i demanem que es compleixi allò que prèviament s’ha pactat i que ho gestionem nosaltres, assumint-ne el màxim nivell de responsabilitat.’

La consellera de Presidència, Neus Munté, s’hi va referir ahir. Va dir que, segons la resposta del ministre espanyol, es constataria si realment hi ha voluntat de dialogar o, per contra, és només un ‘oferiment de diàleg buit de concrecions i ple de contradiccions’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]