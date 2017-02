El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, diu que l’avaria ferroviària que s’ha registrat aquest dilluns entre l’estació de Barcelona-Sants i l’Hospitalet de Llobregat és ‘imputable’ a Adif pel mal estat de les infraestructures però acusa Renfe de no informar els usuaris. ‘No pot ser que es tingui la gent tancada durant més de mitja hora en un tren i ningú els expliqui absolutament res’, ha insistit. Rull ha aprofitat també per reclamar, novament, el traspàs del servei a la Generalitat. ‘Volem que hi hagi el traspàs definitiu’, ha remarcat tot afegint que creuen que estan en condicions de fer-ho i ‘fer-ho bé’. En aquest sentit, ha dit: ‘N’estem tips de donar les culpes a Madrid perquè això no resol que els usuaris tinguin el problema’.

El conseller considera que l’avaria registrada aquest dilluns i que ha interromput el servei de les línies R1, R3 i R4 durant diverses hores és culpa d’Adif però acusa Renfe de no informar correctament els passatgers. Per Rull, el principal problema rau en l’estat de les infraestructures i afirma que l’origen de l’avaria ha estat la catenària. ‘Avui els trens s’han aturat bàsicament perquè la catenària ha patit una avaria i ha estat un avaria servera’, ha dit. En aquest sentit, remarca que ‘no són els trens el que s’ha espatllat’ i diu que ‘calen inversions en vies, en catenàries i en subestacions elèctriques’. Malgrat això, el conseller assegura que no és de rebut que Renfe informi tard els usuaris i els tingui durant més de mitja hora tancats sense explicar-los la situació. ‘Hem hagut d’intervenir des del Departament de Territori per demanar a Renfe que informés els usuaris de què estava passant i quines decisions s’estaven prenent per resoldre el problema’, insisteix Rull.

Segons el conseller, aquesta és la principal diferència entre Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). ‘A nosaltres se’ns poden espatllar els trens però la informació la donem ràpid perquè la informació és fonamental’, remarca. Amb tot, Rull ha reiterat la voluntat del govern de ‘canviar les coses’ amb el traspàs definitiu del sistema ferroviari i la gestió de Rodalies. ‘Creiem que estem en condicions de fer-ho, i de fer-ho bé’, ha insistit. El conseller assegura que n’estan ‘tips’ de donar les culpes a Madrid ‘perquè això no resol el problema’. Per això, assegura que el traspàs de Rodalies és l’única solució per resoldre els greuges que arrossega la xarxa ferroviària. ‘Volem poder prendre les decisions amb els nostres encerts i els nostres errors’, ha conclòs.

