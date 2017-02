El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat que no ha estat convidat pel govern espanyol a la visita de les obres dels accessos ferroviaris a l’aeroport del Prat que faran aquest divendres a la tarda la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaria i el ministre de Foment, Iñigo de la Serna. Rull ha volgut subratllar el fet que quan ve un representant del govern espanyol a Catalunya ”sempre visita la mateixa obra” perquè no pot visitar altres obres inacabades com per exemple l’estació de la Sagrera, ni el pont de connexió entre l’A-2 i l’AP-7 a Castellbisbal, ni la connexió ferroviària amb ampla internacional entre Vandellòs i Tarragona. Rull ha qualificat la visita de ”propagandística” ”amb molta faramalla i poca concreció”. La visita és l’expressió més clara dels ”incompliments d’inversió amb Catalunya” del govern espanyol, ha reblat Rull.

El conseller ha sortit al pas de la visita oficial que faran aquest divendres a la tarda els dos representants del govern espanyol a les obres dels accessos ferroviàries de l’aeroport d’El Prat. Rull ha tornat a reiterar que la capacitat d’inversió real del govern espanyol amb Catalunya ”està molt lluny del que seria desitjable”. Pel titular de Territori i Sostenibilitat el Corredor del Mediterrani és massa important perquè es mantingui l’incompliment de compromisos del govern espanyols. El conseller ha titllat la visita de Santamaria i Iñigo de la Serna d’un acte ”propagandístic” amb molta ”faramalla” i poca concreció. La valoració del conseller sobre la visita dels representants del govern espanyol a les obres de l’aeroport del Prat s’ha fet després de la reunió de la Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani celebrada aquest divendres a l’auditori del Palau de la Generalitat.

