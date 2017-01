ACN Barcelona.-El conseller de Territori, Josep Rull, i el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s’han reunit a Barcelona aquest dimecres per parlar de Rodalies i de les infraestructures a Catalunya. Però després de la trobada i al final de la roda de premsa que han fet conjuntament, Rull ha volgut “aprofitar l’oportunitat” i amb el ministre al costat li ha reclamat el referèndum pactat amb l’Estat. “Hem parlat molt de diàleg, ministre, i li demanem que traslladi a Rajoy que hi ha una manera molt clara de dialogar, que vol dir urnes, democràcia i referèndum”, ha etzibat davant la sorpresa de De la Serna. El ministre, que ha reconegut que a la reunió no se n’ha parlat del tema, ha replicat que “si alguna cosa està fent el govern espanyol és intensificar els camins de diàleg”, i ha defensat que s’ha de mantenir sempre “el respecte a la llei i la convivència”.

