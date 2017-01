El diputat d’ERC al congrés espanyol Gabriel Rufián ha assegurat aquest dimecres que no comparteix la iniciativa de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural de portar fanalets amb estelada a la Cavalcada de Reis de Vic, que aquest any serà retransmesa per TV3, i s’ha mostrat partidari de deixar els nens ‘una mica al marge’ d’aquestes qüestions. En declaracions a Telecinco, Rufián ha deixat clar que es tracta d’una qüestió “molt secundària” a Catalunya, tot i que ha afegit que “alguns de nosaltres ens grinyola”. “No m’agrada, jo no ho faria”, ha afegit el diputat republicà, de la mateixa manera, ha dit, que “no m’agrada veure nens en processons amb la bandera espanyola”.

