El diputat d’ERC al congrés espanyol, Gabriel Rufián, ha ironitzat avui sobre la Llei de pluralitat lingüística registrada pel PSOE a la cambra i que inclou que els ciutadans reclamin el DNI tant en castellà com en català, basc i gallec, independentment d’on se sol·licitin aquests documents.

‘Vaig ser en les últimes diades i ningú cridava “DNI català”. Tothom cridava “Independència”‘, ha exposat en la conferència de premsa, i ha avisat que la iniciativa dels socialistes no frenarà el procés sobiranista. També ha ironitzat amb el fet que aquesta iniciativa socialista recorda a la reina Maria Antonieta, que, davant la multitud de francesos que protestaven perquè passaven gana i no tenia res, va manifestar: ‘Que els donin pastissos’.

Rufián conclou que, com Maria Antonieta, el PSOE té una ‘enorme miopia política’, i s’ha preguntat quina credibilitat té el socialisme en matèria lingüística, quan en el passat sempre ha rebutjat que al congrés espanyol s’hi pugui utilitzar el català. ‘Aquesta és la política hipòcrita del PSOE d’Antonio Hernando’, ha dit Rufián, que critica que el mateix Partit Socialista que rebutja el català al Congrés presenti una llei ‘tan valenta i arriscada’, -ha dit amb ironia- per promoure la diversitat lingüística.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]