El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Gabriel Rufián, ha demanat avui la dimissió del ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, per haver vetat la convocatòria de cinc-centes noves places de mossos d’esquadra i per no haver convocat la Junta de Seguretat. Rufián l’ha qualificat de ‘miserable i irresponsable’, i li ha demanat si aquest vet del govern espanyol tenia motius ideològics o polítics. La presidenta del congrés, Ana Pastor, ha demanat a Rufián si volia retirar la paraula ‘miserable’, però ell s’hi ha negat.

Ahir el govern va decidir de convocar la Junta de Seguretat sense esperar més el govern espanyol. La reunió serà el 3 de juliol. Zoido ha respost a Rufián que no hi podria anar perquè aquell dia té una reunió amb ministres d’Interior de tres països que limiten territorialment amb l’estat espanyol, però l’ha instat a assolir un acord amb un ordre del dia per a una altra data. Segons Zoido, malgrat que la Junta de Seguretat no es reuneix des del 2009, ara negocia amb el conseller Jordi Jané per arribar a un acord en l’ordre del dia i fixar una data per a una reunió.

Segons ha informat Europa Press, el ministre d’interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, ha enviat una carta al conseller d’interior, Jodi Jané, en què li demana que reconsideri celebrar la Junta de Seguretat el 3 de juliol. Zoido argumenta en l’escrit que no podrà acudir a la cita perquè el mateix dia se celebrarà una reunió entre els ministres d’interior francès, portuguès, marroquí i espanyol. En la carta, el ministre espanyol valora que la convocatòria unilateral de la Junta de Seguretat ‘la desproveeix de tot el seu sentit, ja que perquè sigui útil és necessari que totes les parts acudeixin i arribin a acords’.

Més informació:

El sindicat de policies d’Europa avisa que l’exclusió dels Mossos de l’Europol ‘pot comprometre’ la seguretat la UE

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]