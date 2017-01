El diputat d’ERC al congrés espanyol Gabriel Rufián ha parlat avui al ‘Programa de Ana Rosa’ de Telecinco de la polèmica per la campanya de l’ANC de Vic dels fanalets de l’estelada a la cavalcada de reis. I ho ha fet criticant personalment la iniciativa, però traient-ne tot el ferro que des de partits polítics i mitjans espanyols s’hi ha posat aquestes últimes hores. ‘Fa quatre anys que l’ANC de Vic ho fa’, ha recordat. ‘Sorprèn que PP i C’s s’interessin ara per Vic, on no tenen representació, i on competeixen amb el digníssim PACMA per l’últim lloc’.

Rufián ha deixat clar que es tracta d’una qüestió ‘molt secundària’ a Catalunya, tot i que ha afegit que ‘alguns de nosaltres ens grinyola’. ‘No m’agrada, jo no ho faria’, ha afegit el diputat republicà, de la mateixa manera, ha dit, que ‘no m’agrada veure nens en processons amb la bandera espanyola’.

Esquerra ha destacat algunes de les altres declaracions que ha fet Rufián al programa:

.@gabrielrufian a @elprogramadear: 'Nos gustaría que se hablase más de las becas comedor que de los 'fanalets' de Vic; a otros no' pic.twitter.com/eL5Ls0s05x — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 4, 2017

.@gabrielrufian: 'Este proceso no es anti nada. De hecho, el independentismo es mayoritario en CAT porque ha trascendiendo cualquier origen' pic.twitter.com/O5KzaHBBZX — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 4, 2017

