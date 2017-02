La secretària general d’ERC i diputada de JxSí, Marta Rovira, ha criticat que l’estat i el govern espanyol són ‘cada cop més d’extrema dreta’ i autoritaris, i ha alertat que això no només perjudica el procés sobiranista sinó tots els demòcrates d’Espanya.

En una entrevista avui a Els Matins de TV3, ha afirmat: ‘És altament preocupant no només per a l’agenda catalana sinó també per a tants d’altres ciutadans espanyols demòcrates. I tots els polítics d’esquerres de l’estat haurien d’estar denunciant aquella agenda’.

En aquest sentit, ha lamentat que el govern espanyol faci política i ‘utilitzi els fiscals, magistrats, jutges i faci servir la llei a la seva manera o la modifiqui’, i ha considerat evident que el judici pel 9N és de caràcter polític.

La dirigent d’ERC ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que es pronunciï sobre ‘com vindrà aquí a treure les urnes’ dels col·legis electorals durant el referèndum independentista.

Preguntada per la feina que l’ex-senador Santi Vidal va fer a la conselleria de Justícia, ha assegurat que la desconeix però s’ha mostrat convençuda que ‘coneixent la seva professionalitat, s’havia de posar d’acord amb el conseller del moment’ per pactar-ne les funcions.

Sobre les paraules del periodista Jordi Évole durant el concert a favor dels refugiats de dissabte, en què acusava la classe política d”incapacitat’ per resoldre el problema, ha justificat: ‘Tots sabem qui ha d’obrir fronteres. Catalunya no pot fer-ho’.

Rovira ha lamentat que la comunitat catalana no pot fer més perquè no té competències en la matèria, i ha subratllat que així i tot disposa de d”un dels plans d’acolliment pioners a Europa’.

