Després de dos dies de votacions històriques al parlament, el govern ha posat la via directa cap al primer d’octubre i el reconeixement internacional de la jornada. Una mostra d’això és la reunió que ha mantingut avui el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, amb la primera missió d’observadors internacionals del referèndum.

El grup d’experts, liderat per l’acadèmic holandès Daan Everts, està format per investigadors del Regne Unit, els Estats Units, França i Polònia. ‘Ho veiem com un gran exercici de la democràcia i estem interessats, en nom del públic internacional, a veure com es desenvolupa tot’, ha dit Everts, i ha afegit que no tenen ‘opinions prèvies’.

Everts ha informat els periodistes que també volen mantenir trobades amb les campanyes del ‘sí’, del ‘no’ i altres institucions i governs. L’expert internacional ha evitat valorar la suspensió del referèndum per part del Tribunal Constitucional, i ha assegurat que ja ho faran quan tinguin més informació sobre la situació.

‘Represento un equip d’experts internacionals en eleccions, som sis, gent amb molta experiència en aquest àmbit, i som aquí per comprovar la qualitat de tot el procés’, ha indicat. ‘Parlarem amb totes les parts, institucions i individus de tots els colors, no tenim preferències d’una banda o l’altra’, ha dit Everts.

La llei del referèndum, que es va aprovar dimecres en seu parlamentària, preveu l’acreditació d’observadors internacionals a la Sindicatura Electoral de Catalunya. El govern considera que la presència d’observadors reforça la transparència i les garanties de totes les etapes i procediments del referèndum.

