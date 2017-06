El conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat, Raül Romeva, ha assegurat al setmanari francès L’OBS que Madrid no podrà aturar els catalans. El conseller ha explicat que el referèndum és possible dins del marc legal espanyol però ha alertat que, davant la negativa del govern de Mariano Rajoy per a negociar-ho, la consulta es farà sense el seu consentiment.

Romeva es pregunta com pretén l’estat espanyol aturar el referèndum i desitja ‘bona sort’ amb ironia si el que pretén és ‘enviar a la presó els setanta-dos diputats que votin la llei de transitorietat o els centenars de voluntaris que podrien participar en la seva organització.

Ha argumentat que el govern fa temps que intenta negociar amb el govern espanyol la celebració del referèndum i ha lamentat que aquesta petició de diàleg no s’hagi atès. Ha afegit que la via judicial no funcionarà perquè hi ha centenars de persones que, com ell mateix, estan disposades a córrer el risc.

Romeva ha demanat al govern espanyol que sigui realista perquè ‘no pot aturar la voluntat de milions de persones que exigeixen pacíficament el dret democràtic del vot’. Ha explicat que si guanya el ‘sí’ el govern activarà el procés de transició i ha comentat que la normativa necessària es prepara en secret per a evitar que sigui bloquejada per Madrid. Després d’una hipotètica victòria del ‘sí’, Romeva creu possible que l’estat espanyol sí que vulgui negociar quan vegi que ‘se li escapa el 20% del PIB’. En cas que guanyi el ‘no’, ha reiterat, es convocaran eleccions autonòmiques.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]