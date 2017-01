La CUP fa al Parlament de Catalunya una conferència de premsa després de rebre l’última proposta de pressupost. Compareix el diputat Albert Botran. La proposta del govern inclou algunes cessions en educació i renda garantida, però no es retoquen imposts com l’IRPF, successions i patrimoni.

Entre dimecres i divendres, les assemblees del partit votaran la proposta feta per Junts pel Sí. Dissabte, el consell polític de la CUP i el GAP prendran decidiran finalment si l’aproven o el tomben.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]