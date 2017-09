El president de Ciutadans, Albert Rivera, s’ha reunit aquest matí durant més d’una hora a la Moncloa amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i li ha traslladat el suport ‘sense fissures’ de la formació per aturar la convocatòria de referèndum. El líder de Cs ha demanat al cap de l’executiu espanyol que apliqui la llei i ‘eviti un altre 9-N a Catalunya’. Durant la trobada, Rivera ha assegurat que recolzaran qualsevol acció de la justícia i del govern del PP per ‘frenar el cop a la democràcia que pretenen portar a termes els partits separatistes a Catalunya’. La trobada s’emmarca en la ronda de contactes que Rajoy està duent a terme amb els principals líders espanyols hores abans que el Parlament aprovi, previsiblement, la Llei del referèndum i la convocatòria de l’1-O. Rivera li ha demanat que mantingui els mecanismes de coordinació entre les principals forces polítiques per estar informats dels passos que farà en els dies vinents el govern espanyol amb tot allò que tingui a veure amb Catalunya.

Durant la trobada, a més, el president de Cs ha demanat que no hi hagi ‘ús de diners públic per a un procés il·legal i antidemocràtic’. La reunió ha tingut lloc a 24 hores de la previsible aprovació al Parlament de la Llei del referèndum i de la convocatòria de l’1-O per part del Govern. El president espanyol ja va mantenir aquest dilluns al vespre una conversa telefònica amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en el marc de la recerca de la unitat dels constitucionalistes contra el procés sobiranista a Catalunya. Tant PSOE com Cs comparteixen amb el govern espanyol la voluntat d’aturar els plans de la Generalitat.

