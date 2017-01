El grup poètic Reversos reprèn les trobades a l’Espai VilaWeb amb una conversa literària amb Josep Ramon Bach. L’activitat es farà dimarts, 31 de gener, a dos quarts de vuit del vespre.

Josep Ramon Bach és poeta, narrador i dramaturg, amb una llarga trajectòria. Darrerament ha estat guardonat amb el premi de la Crítica Serra d’Or 2016 per l’obra Caïm i amb el premi de poesia Vicent Andrés Estellés, dels Premis Octubre de València, per Secreta Dàlia. En el seu últim llibre, En abstracte (Labreu edicions, 2016), Bach torna a sorprendre els lectors amb una nova i enriquidora experiència creadora.

