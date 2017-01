La unitat dels Tedax dels Mossos d’Esquadra van retirar ahir una granada de morter encastada a la paret d’una casa de Castelló de Farfanya (Noguera). La policia catalana va rebre l’avís d’un veí de la població per informar que en una paret d’una casa en runes, situada en un camp proper al cementiri, hi havia un projectil encastat. En arribar al lloc, els Tedax van certificar que es tractava d’una granada de morter Valero de 81 mm de calibre, utilitzada a la guerra 1936-39. El especialistes van aplicar les mesures de seguretat pertinents i van poder recollir i neutralitzar l’artefacte. Els Mossos d’Esquadra han recordat que en cas de torbar-se amb algun projectil o material similar que pugui fer sospitar cal avisar de seguida el 112.

