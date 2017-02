L’Ajuntament de Barcelona ha decidit de retirar la intervenció artística que s’havia desplegat aquest matí al Fossar de les Moreres. La càrrega simbòlica del lloc ha desencadenat una onada de crítiques, sobretot a les xarxes, per la qual cosa Barcelona Cultura ha decidit finalment que retiraria la instal·lació, amb voluntat d’evitar de fer créixer encara més la polèmica.

En cap cas volia ofendre ningú ni ferir cap sensibilitat. És per això que s'ha decidit retirar la instal•lació aquesta tarda #LlumBCN17 — Barcelona Cultura (@bcncultura) February 11, 2017

Al Fossar de Les Moreres no s'hi enterra cap traïdor: fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. Hem guanyat!! El #FossarNoEsToca pic.twitter.com/eXgrUr1iUb — Ernest ||*|| (@ernest_sant) February 11, 2017

Coincidint amb la festa major d’hivern de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat de Barcelona, aquest cap de setmana s’organitza la sisena edició de Llum Bcn, un festival artístic impulsat per Barcelona Cultura que inclou projeccions i espectacles pel centre de la ciutat. Una de les localitzacions escollides per a acollir un dels projectes del festival, que porta per nom ‘Patis transformats’, ha estat el Fossar de les Moreres, on de bon matí s’hi han col·locat uns carros de supermercat amb troncs a l’interior que s’havien d’encendre durant la nit. Finalment no es farà.

Aquesta polèmica recorda la que es va viure durant l’exposició del mes d’octubre que incloïa la instal·lació d’una estàtua eqüestre de Franco a la porta del centre del Born CCM. Els actes de protesta es van anar intensificant fins que, finalment, l’estàtua fou destruïda i l’Ajuntament de Barcelona la va retirar.

L’obra ha estat creada per estudiants de Belles Arts de la UB, que expliquen la intervenció artística en aquest text:

