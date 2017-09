BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La circulació del Metro de Barcelona entre les estacions de Diagonal i Lesseps de la L3 s’ha restablert i aquest dissabte el servei funcionarà amb normalitat, segons que ha informat Protecció Civil.

Divendres a la tarda es va trobar un líquid desconegut a les cabines de conducció de dos trens sense passatge que estaven parats a l’estació, segons que va indicar Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), per la qual cosa els Mossos d’Esquadra van ordenar el tancament preventiu d’ambdues estacions per fer comprovacions.

La mateixa policia catalana va publicar a les seves xarxes socials que a Fontana van trobar pots de salfumant. Tot apunta a un acte vandàlic, però ho estan investigant. Aquest dissabte la circulació de la L3 funciona sense incidències entre Zona Universitària i Lesseps, i entre Vall d’Hebron i Trinitat Nova, mentre que entre Lesseps i Vall d’Hebron seguirà sense haver-hi servei per unes obres que han d’acabar aquest diumenge.

Per a aquest tram, TMB ha habilitat un bus llançadora entre les estacions afectades –Lesseps, Vallcarca, Penitents i Vall d’Hebron– que divendres a la nit també va circular fins a Diagonal per minimitzar l’afectació per la investigació policial.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]