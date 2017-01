Els Bombers de la Generalitat han rescatat avui un turista xinès que havia pujat a unes roques de la muntanya de Montserrat i que després no trobava la manera de baixar. Els fets han passat dins del terme de Monistrol de Montserrat (Bages) i fins al lloc s’hi ha desplaçat un helicòpter i efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) que, mitjançant un gruatge, han tret l’home de la zona de difícil accés. El turista ha resultat il·lès i no ha calgut evacuar-lo a cap centre hospitalari.

