Republiq és un projecte on es combina una marca de cervesa artesana pròpia amb la gastronomia (organització de tastos i maridatges de cerveses artesanes de proximitat) i el vinil (sessions de música amb el nostre format predilecte a càrrec de diferents selectors arreu del territori)

Heus ací el projecte que proposa Verkami.

