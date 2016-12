Entrevistat al programa Via Lliure, de RAC1, el conseller d’Afers Estrangers, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha volgut deixar clar que des del govern no s’ha renunciat al referèndum unilateral. Tanmateix, ha posat sobre la taula la necessitat d’intentar la via pactada però ha recordat que ‘això no vol dir que no hi hagi una altra via prevista’. ‘Seguim treballant en les dues possibilitats: referèndum o referèndum’, ha deixat clar el conseller.

Pel que fa a les possibilitats de pactar amb l’estat espanyol un referèndum, Romeva ha defensat que cal intentar-ho. ‘Hi ha un sentiment majoritari per celebrar un referèndum pactat’ i per això hi ha la predisposició a buscar una entesa. Això, però, no defuig l’escenari del referèdum unilateral. ‘Aquest país ha pres una decisió legítima, democràtica i indefectible’, ha dit, i ha reconegut que a l’estat espanyol hi ha molta gent que també considera que la qüestió catalana s’ha de resoldre per la via democràtica.

Alhora, ha critica també l’anomenada operació diàleg del govern espanyol: ‘no té sentit dir que vols diàleg i després no voler parlar d’allò que preocupa al 85% dels catalans’. I s’ha mostrat escèptic respecte la voluntat de l’estat espanyol de negociar un referèndum.

