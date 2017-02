Entenem per ball de gralles la sessió de ball en què els ballables, generalment de parella, són executats amb gralla i tabal. La denominació no deixa de ser singular si tenim en compte que una sessió de ball pot ser determinada per diversos conceptes, com la dignitat dels balladors (ball de gala, ball de casats, del traginer, de quintos, etc.), el lloc on es fa (ball d’envelat, ball de plaça…), el temps de l’any (primavera, Carnestoltes, Pasqua…); però és rar que el tipus d’instrument o el conjunt instrumental que executa els ballables serveixi per a batejar el tipus de ball.

Llegir més

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]