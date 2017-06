La Comissió Europea ha sancionat avui Google amb una multa rècord per abús de posició dominant en el mercat. En concret, se li reclamen 2.424 milions d’euros, perquè el seu servei de comparativa de preus, discrimina la competència i afavoreix els serveis vinculats amb Google.

L’eurodiputat Ramon Tremosa, que ha participat en la investigació conjuntament amb l’eurodiputat Andreas Schwab, s’ha congratulat per la decisió, però ha criticat l’espera de set anys s’ha fet molt llarga per a les pimes europees. En aquest sentit, ha denunciat que ‘l’abús de la posició de domini de Google ha estat prou evident a Europa en els darrers anys, i en alguns països ha assolit quotes de mercat superiors al 90%’.

Tremosa i Schwab han fet seguiment dels casos antimonopoli de Google en els últims 5 anys i, ja el 2013, van suggerir a l’ex-Comissari de la Competència, Joaquín Almunia, que no s’avingués a deixar que Google s’autoregulés per a limitar la seva posició de domini. Tots dos han estat plantejant repetidament crítiques i dubtes sobre l’efectivitat i l’impacte del compromís de Google i de les intencions reals d’aquesta empresa en la seva comparació de compres.

Al novembre del 2014 tots dos van impulsar la coneguda proposta de ‘separació’ de Google, entre el seu motor de cerca i les seves empreses comercials, en una resolució del Parlament Europeu que va ser votada per una aclaparadora majoria (més de 600 diputats) i que va tenir un gran impacte mediàtic global.

En un comunicat, ambdós eurodiputats expliquen com s’ha arribat a aquesta multa:

«La comissària de Competència Margaret Vestager ha demostrat que volia estudiar a fons i comprendre tots els detalls d’aquest cas tan complex, per tal d’arribar a una conclusió sòlida que crearà un precedent global per a l’economia digital. L’abús de la posició de domini de Google ha estat prou evident a Europa en els darrers anys i en alguns països ha assolit quotes de mercat superiors al 90%. Aquest monopoli encara esdevé més fort en la mesura en què cada cop més les cerques a Google es fan en pantalles de dispositius mòbils (és a dir, pantalles petites), atorgant encara més una posició de monopoli a Google (en una pantalla gran d’ordinador hi ha més espai per a la competència, ja que en la majoria de les cerques només compta la primera pàgina dels resultats).

El principi de no discriminació i transparència s’ha d’aplicar no només en els resultats de la cerca al web, sinó també en l’elecció d’aplicacions o sistemes operatius. Esperem que la Comissió Europea presenti una legislació al respecte.

Quan es tracta d’una multa en defesa de la competència, fins ara el principi aplicat per la Comissió Europea havia estat ‘en primer lloc es paga multa i, tot seguit, es restaura la competència’, tal com va passar fa anys en el cas de Microsoft. Aquesta multa a Google hauria de ser retroactiva per a cadascun dels anys des de l’inici de les pràctiques monopolístiques de Google. Així, la multa teòrica del 10% dels ingressos anuals de Google s’hauria de multiplicar pel nombre d’anys des de l’inici del perjudici als competidors. D’altra banda, també s’hauria de tenir en compte el comportament de Google des del principi de les seves males pràctiques fins avui»

